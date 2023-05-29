《經濟通通訊社２９日專訊》中指研究院表示，５月樓市成交量整體（１３城）同環比均上

漲，其中同比漲１６﹒６％，環比漲２﹒９％。



＊北京５月成交面積環比降２７﹒３％＊



一線城市成交面積整體環比下降１２﹒８％，同比上漲７８﹒５％。分城市看，廣州環比小

幅上漲１﹒１％，北京、上海、廣州環比分別下降２７﹒３％、１０﹒５％、１５﹒４％。同比

來看，上海漲幅最大，為８７９﹒９％，主要因為去年同期受疫情影響成交量較少；深圳次之，

同比漲幅５７﹒５％；北京漲２３﹒２％，廣州跌０﹒６％。

二線城市整體環比上漲１２﹒２％，同比上漲５﹒７％。溫州環比跌幅最高，為３９﹒８％

；武漢環比漲幅最高，為９５﹒１％。三線代表城市成交量環比上升４８﹒８％，同比下降

５５﹒５％，其中韶關環比漲幅最大，為１７０﹒６％。



＊庫存面積環比整體下降＊



監測的８個代表城市庫存面積環比整體下降１﹒１７％，當中上海庫存漲幅最大，為

１﹒９４％；溫州漲幅次之，為１﹒４６％；北京庫存跌幅最大，為３％。

土地方面，監測城市總體供應量同比小幅下滑，宅地推出量同比微降，各線城市供應量同比

均降；成交方面同比量跌價漲，出讓金總額同比降逾兩成，一線城市成交面積同比降逾四成；二

線城市宅地密集入市，佔據出讓金總額榜單過半席位，成都攬金逾１６８億人民幣領跑。

另外，房企融資類型以公司債為主，房企拿地城市集中在杭州、無錫、西安、佛山、青島等

城市。（ｓｌ）

