《經濟通通訊社２９日專訊》廣東省委、廣東省人民政府近日發布關於新時代廣東高質量發

展的若干意見。意見提出，要堅持製造業當家，強化高質量發展的產業根基。著力發展先進製造

業，推動２０個戰略性產業集群發展，重點加快發展集成電路、新能源汽車、新型儲能、海洋牧

場等產業，新增若干個萬億元級產業集群。瞄準人工智能、量子技術等領域搶佔制高點，前瞻謀

劃打造一批未來產業集群。

深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程。加快推動家具、智能家電、紡織服裝

等傳統優勢產業改造升級，大力發展食品工業。加快製造業產業鏈數字化改造，促進中小企業數

字化轉型。積極發展生產性服務業和知識密集型服務業。深入實施「金融＋高端製造」工程，提

高金融服務實體經濟質效。



＊穩美歐拓東南亞等市場，新打造萬億元級出口產業集群＊



意見又提出，打好外貿、外資、外包、外經、外智「五外聯動」組合拳。穩住美歐等市場，

拓展東南亞、南亞、非洲等市場，新打造一批萬億元級、千億元級出口產業集群，加快建設大宗

商品、電子元器件等六大進口基地，推進粵港澳大灣區全球貿易數字化領航區建設。建設更高水

平開放型經濟新體制，深化廣東自貿試驗區制度創新，探索更加開放的貿易監管制度。用足用好

區域全面經濟伙伴關係協定（ＲＣＥＰ）等中國已簽署的多雙邊自貿協定相關規則，推進一批重

點開放試點。



＊提高勞動報酬於初次分配比重，推動社會保障全民覆蓋＊



此外，深化收入分配制度改革。持續優化初次分配格局，健全勞動者工資決定、合理增長和

支付保障機制，提高勞動報酬在初次分配中的比重，開展擴大中等收入群體行動。深入實施全民

參保計劃，穩步提高統籌層次和待遇水平，推動社會保障從「制度全覆蓋」轉向「人群全覆蓋」

。扎實做好穩地價、穩房價、穩預期工作，穩妥有序推進房地產風險化解處置。嚴格落實地方政

府債務限額管理，堅決遏制新增隱性債務。（ｓｌ）

