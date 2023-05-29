  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/05/2023 08:29

【聚焦數據】內地首４月工業企業利潤降幅收窄至２０﹒６％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局公布，１－４月份，全國規模以上工業企業實現利
潤總額２０３２８﹒８億元（人民幣．下同），同比下降２０﹒６％。４月份，規模以上工業企
業利潤同比下降１８﹒２％，降幅較３月份收窄１個百分點，連續兩個月收窄。
　　１－４月份，規模以上工業企業實現營業收入４１﹒０７萬億元，同比增長０﹒５％。４月
末，規模以上工業企業資產總計１５８﹒５５萬億元，同比增長７﹒３％；負債合計９０﹒８０
萬億元，增長７﹒８％；資產負債率為５７﹒３％，同比上升０﹒３個百分點。
　
＊首４月私營企業利潤總額下降２２﹒５％＊
　
　　１－４月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額７５７９﹒８億元，同比下
降１７﹒９％；股份制企業實現利潤總額１４９６２﹒４億元，下降２２％；外商及港澳台商投
資企業實現利潤總額４６７９﹒９億元，下降１６﹒２％；私營企業實現利潤總額５２４０﹒３
億元，下降２２﹒５％。
　　１－４月份，採礦業實現利潤總額４７５２﹒４億元，同比下降１２﹒３％；製造業實現利
潤總額１３７２３﹒７億元，下降２７％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
１８５２﹒７億元，增長３４﹒１％。
　
＊電力熱力業利潤大增，黑色金屬冶煉大降９９﹒４％＊
　
　　１－４月份，在４１個工業大類行業中，１３個行業利潤總額同比增長，１個行業持平，
２７個行業下降。主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長
４７﹒２％，電氣機械和器材製造業增長３０﹒１％，通用設備製造業增長２０﹒７％，汽車製
造業增長２﹒５％，石油和天然氣開採業下降６﹒０％，專用設備製造業下降７﹒４％，煤炭開
採和洗選業下降１４﹒６％，非金屬礦物制品業下降２７﹒４％，紡織業下降３０﹒２％，農副
食品加工業下降３６﹒３％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降５３﹒２％，有色金屬冶
煉和壓延加工業下降５５﹒１％，化學原料和化學制品製造業下降５７﹒３％，石油、煤炭及其
他燃料加工業下降８７﹒９％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降９９﹒４％。（ｃｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/05/2023 08:31  《擴大開放》摩根士丹利期貨公司獲中證監批准成立

下一篇新聞︰29/05/2023 08:09  《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監推動出台上市公司監管條例

其他AH股新聞
More

29/05/2023 08:51  【大國博弈】美商務部長：不會容忍中國封殺美光，與盟國合作應對

29/05/2023 08:09  《神州數據》中國主要經濟數據一覽

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金