【ＦＯＣＵＳ】夏日蓬勃旅行季開啟之際，「中國造」大飛機Ｃ９１９周日（２８日）圓滿

執飛上海－北京商業首航，周一（２９日）再投入上海－成都常態航班運營。從２００７年項目

立項，到２０１７年首次上天

，再到去年底交付東航，中國在高鐵、電動車、可再生能源三大產業全面領先之後，兩大「卡脖

子」領域－－芯片和大飛機，借中國商飛的窄體飛機打開一角突破。而相比爭議Ｃ９１９的「國

產化率」，建立、穩定、升級航空供應鏈才是重點。



＊數以萬億美元級市場＊



４﹒３６億、４﹒８８億、５﹒５１億、６﹒１１億、６﹒５９億，說的是疫情爆發前五年

（２０１５－２０１９），國內民航旅客年度客運量的井噴式增長。盡管中國民航局預計

２０２３年客運量僅恢復至４﹒６億人次，但未來全球航空市場增長前景毋庸置疑。

看看剛奪得「人口第一大國」的印度，其最大財團塔塔旗下Ａｉｒ Ｉｎｄｉａ，２月接連

宣布訂購４７０架波音及空客飛機，及與ＣＦＭ國際（美國通用、法國賽峰合作公司）簽署史上

最大８００台ＬＥＡＰ發動機採購協議。至於中國，波音去年底預計，未來２０年將需要約

８５００架新飛機；而中國商飛更將數量預測指向９２８４架。

面對此數以萬億美元級市場，在空客、波音「雙寡頭」之外，有望在２０４１年問鼎全球最

大單一航空市場的中國，謀求成為第三勢力，徹底扭轉「造不如買、買不如租」邏輯，可謂順理

成章。



＊全球產能臨巨大瓶頸＊



今年預計引進４架Ｃ９１９的東航，月初已首次試飛了第二架Ｃ９１９；海航４月亦宣布為

旗下烏魯木齊航空及金鵬航空訂購６０架Ｃ９１９。據估算，中國商飛已公開的來自航空公司、

飛機租賃公司的訂單逾１１００架。

由此而來的問題是，當波音、空客雙雙因發動機供應巨大瓶頸而延遲交付（ＬＥＡＰ發動機

積壓訂單據報已逾萬台），同樣仰仗ＣＦＭ提供ＬＥＡＰ－Ｘ１Ｃ型渦扇發動機的Ｃ９１９，未

來產能能否匹配海量需求？相比波音、空客去年分別交付４８０架、６６１架飛機，預計今年分

別交付５７５架、７５０架，中國商飛的最新說法是，產量提升將是一個緩慢過程，「第一年交

付量不會太多（比如有１０架的話），後年再進一步提升。」

ＧＥ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ首席執行官Ｌａｒｒｙ Ｃｕｌｐ早前就稱，瓶頸涉及勞動力、

零部件、原材料持續短缺。例如，巴菲特斥資３２１億美元收購的Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ

Ｃａｓｔｐａｒｔｓ為ＬＥＡＰ發動機提供重要鑄件，ＧＫＮ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ為國產

ＣＪ１０００發動機提供低壓渦輪軸。而此正正是中國發展大飛機的真正意義所在

－－以大飛機項目帶動一系列供應鏈，為複雜系統乃至發動機等高端裝備製造突破，創造運用場

景和商用市場。

