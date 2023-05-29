《經濟通通訊社２９日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）公布，控

股股東天津市政投資質押給北方國際信託的１﹒１５億股無限售流通Ａ股解除質押，有關股份佔

７﹒３２％股權。

該集團指，天津市政投資剩餘被質押的股份共７５００萬股，佔４﹒７８％股權，而天津市

政投資共持約７﹒１５５億股Ａ股，佔４５﹒５７％股權，而剩餘被質押的股份佔其持股

１０﹒４８％。（ｗｈ）

