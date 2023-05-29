《經濟通通訊社２９日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）公布，控
股股東天津市政投資質押給北方國際信託的１﹒１５億股無限售流通Ａ股解除質押，有關股份佔
７﹒３２％股權。
該集團指，天津市政投資剩餘被質押的股份共７５００萬股，佔４﹒７８％股權，而天津市
政投資共持約７﹒１５５億股Ａ股，佔４５﹒５７％股權，而剩餘被質押的股份佔其持股
１０﹒４８％。（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
29/05/2023 07:53
《國企紅籌》天津創業環保（１０６５）大股東逾７％股權質押解除
《經濟通通訊社２９日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）公布，控
股股東天津市政投資質押給北方國際信託的１﹒１５億股無限售流通Ａ股解除質押，有關股份佔
７﹒３２％股權。
該集團指，天津市政投資剩餘被質押的股份共７５００萬股，佔４﹒７８％股權，而天津市
政投資共持約７﹒１５５億股Ａ股，佔４５﹒５７％股權，而剩餘被質押的股份佔其持股
１０﹒４８％。（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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