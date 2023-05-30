《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》在中關村論壇重大科技成果專場發布活動

上，社保基金會宣布設立「社保基金中關村自主創新專項基金，在支持中關村科創企業發展，加

快提升自主創新和科技成果轉化能力，助力中關村世界領先科技園區和北京國際科技創新中心建

設。專項基金全部由社保基金出資，首期規模５０億元人民幣，由君聯資本擔任管理人，按照市

場化方式投資運營。

