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AH股新聞

30/05/2023 16:39

《駐京專電》社保基金中關村自主創新專項基金設立，首期５０億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》在中關村論壇重大科技成果專場發布活動
上，社保基金會宣布設立「社保基金中關村自主創新專項基金，在支持中關村科創企業發展，加
快提升自主創新和科技成果轉化能力，助力中關村世界領先科技園區和北京國際科技創新中心建
設。專項基金全部由社保基金出資，首期規模５０億元人民幣，由君聯資本擔任管理人，按照市
場化方式投資運營。

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