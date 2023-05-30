《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京市政府辦公廳發布《北京市促進通用

人工智能創新發展的若干措施》，提出提升算力資源統籌供給能力、提升高質量數據要素供給能

力、系統構建大模型等通用人工智能技術體系、推動通用人工智能技術創新場景應用、探索營造

包容審慎的監管環境等五方面二十一條措施。

在推動通用人工智能技術創新場景應用方面，提出推動在金融領域示範應用，系統布局「揭

榜掛帥」項目，推動金融機構進一步開放行業應用場景；支持金融科技創新主體聚焦智能風控、

智能投顧、智能客服等環節，研發金融專業長文本精準解析建模技術、複雜決策邏輯與模型信息

處理融合技術，支撐金融領域投資輔助決策。

開展大模型創新算法及關鍵技術研究，鼓勵開源技術生態建設。構建數據管理平台相關系統

，研發數據清洗、標注、分類、注釋及內容審查等算法及工具。構建多模態多維度的基礎模型評

測基准及評測方法，建設自動評測開放服務平台。支持研發分布式訓練系統、編譯器及人工智能

芯片自動化評測系統，推動基礎軟硬件廣泛適配。持續探索通用智能體、具身智能和類腦智能等

通用人工智能新路徑。



＊開放車路協同自動駕駛數據集＊



探索在自動駕駛領域示範範應用。支持自動駕駛創新主體研發多模態融合感知技術，基於車

路協同數據和車輛行駛多傳感器融合數據，提高自動駕駛模型多維感知預測性能，有效解決複雜

場景長尾問題，輔助提高車載自動駕駛模型泛化能力。支持在北京市高級別自動駕駛示範區

３﹒０項目建設中，開放車路協同自動駕駛數據集。開展基於低時延通訊的雲控自動駕駛模型測

試，探索自動駕駛新技術路徑。

