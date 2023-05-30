《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京市政府印發方案，提出到２０２５年

，構建一批產業方陣，產業能級完成新躍升。人工智能核心產業規模達到３０００億元，持續保

持１０％以上增長，輻射產業規模超過１萬億元。人工智能領軍企業科研投入持續增加，初創企

業數量不斷增長，企業總數保持國內領先，新培育獨角獸企業５－１０家。人工智能應用深度廣

度進一步提升，生成式產品成為國內市場主流應用和生態平台，推動產業高端化發展。

《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（２０２３－２０２５年

）》從突破關鍵技術、夯實底層基礎、構建產業方陣、推動場景建設、構建創新生態五大方向，

提出１６項重點任務。其中提出，全力夯實人工智能底層基礎，築牢產業創新發展底座。面向雲

端分布式訓練、邊緣端應用場景以及創新型架構，全面推動國產人工智能芯片實現突破。加強自

主開源深度學習框架研發攻關，推動國產基礎軟硬件適配。新建或改建一批商業化公共算力中心

，實施算力伙伴計劃，推進跨區域算力協同。提高公共存量數據處理水平，完善各類公共數據專

區建設，探索公共數據專區授權運營，構建開放高質量訓練數據集。



＊支持創新主體重點突破大模型新型基礎架構等基礎平台技術＊



方案提出，支持創新主體重點突破分布式高效深度學習框架、大模型新型基礎架構、深度超

大規模圖計算、超大規模模擬計算等基礎平台技術。支持數據與知識深度聯合學習、高維空間多

模態語義對齊、大規模認知與推理、可控內容生成、高效低成本訓練與推理等關鍵算法研發，著

力推動大模型相關技術創新。鼓勵相關技術和算法開源開放。

