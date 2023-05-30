《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中央紀委國家監委發布，陝西省人大常委

會原副主任李金柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

李金柱２００７年任陝西榆林市市長，２００８年任榆林市委書記，２０１１年任陝西省副

省長，２０１５年任陝西省人大常委會副主任。２０１９年５月，他任陝西省決咨委副主任。



＊違反中央八項規定，４月全國６２８０人遭處分＊



中央紀委國家監委網站２９日公布，今年４月，全國共查處違反中央八項規定精神問題

６４１２宗，批評教育幫助和處理９２０４人（包括２名省部級幹部、４６名地廳級幹部、

５７０名縣處級幹部），給予黨紀政務處分６２８０人。

根據通報，今年４月全國共查處形式主義、官僚主義問題２６９８宗，批評教育幫助和處理

４１９９人。其中，查處「在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為

、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展」方面問題最多，查處２３４７宗，批評教育幫助和處

理３６５９人。

根據通報，今年４月全國共查處享樂主義、奢靡之風問題３７１４宗，批評教育幫助和處理

５００５人。其中，查處違規收送名貴特產和禮品禮金問題１６０９宗，違規發放津補貼或福利

問題５９０宗，違規吃喝問題７８４宗。

