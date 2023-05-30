《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京市互聯網金融行業協會公告，為促進
貸款中介行業規範化、透明化，維護消費者權益，北京市互聯網金融行業協會將於６月６日（下
周二）召開貸款中介閉門座談會議，會議將重點討論貸款中介的自律規範及行業紅線等問題。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
30/05/2023 11:48
《駐京專電》北京互金協會下周召開貸款中介自律規範閉門座談會
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京市互聯網金融行業協會公告，為促進
貸款中介行業規範化、透明化，維護消費者權益，北京市互聯網金融行業協會將於６月６日（下
周二）召開貸款中介閉門座談會議，會議將重點討論貸款中介的自律規範及行業紅線等問題。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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