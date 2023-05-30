《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海政府發布《關於促進新型研發機構高

質量發展的意見》，提出到２０２５年，重點培育２０家具有國際影響力的高水平新型研發機構

，引導社會力量建設２００家投入主體多元化、管理制度現代化、運行機制市場化、用人機制靈

活化的新型研發機構。

文件明確，新型研發機構應以開展基礎研究、應用基礎研究、關鍵核心技術攻關、產業共

性技術研發與服務為核心業務，可以是實施「三不機制」（不明確機構規格、不核定事業編制、

不受崗位設置和工資總額限制）的事業單位，也可以是民辦非企業單位或企業。新型研發機構應

聚焦國家和上海市戰略目標，加快打造世界級創新單元，為國內外頂尖人才提供國際一流的創新

平台，培育多樣性、協同性的創新生態，在深化科技體制機制改革中充分發揮示範引領作用。

文件指，將探索運用更大力度的稅收優惠和獎勵，對企業出資給符合條件的非營利性新型

研發機構用於基礎研究的支出，在計算應納稅所得額時可按照實際發生額在稅前扣除，並可按照

１００％在稅前加計扣除。對取得免稅資格的非營利性新型研發機構取得的基礎研究資金收入、

接受的捐贈收入，免徵企業所得稅。

