《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海青浦一樓盤近期推出首付分期活動，

簽約時僅需繳交首付的１０％，剩餘首付可在１０個月內補齊，幫助購房者更快上車。

該項目名為「安聯虹悅」，位於青浦區華新板塊，均價約每平方米４﹒５萬元人民幣。「安

聯虹悅」項目由安徽省交通控股集團子公司安徽安聯高速公路有限公司打造。

內地媒體引述「安聯虹悅」銷售人員表示，現在很多客戶是置換客，需要先把自己的房子賣

掉然後再買房，但現在的市況下賣掉二手房可能需要比較長的一段時間，所以希望通過首付分期

提高樓盤銷量，同時也給客戶一個比較長的繳費周期。

銷售人員認為，該舉措並未突破底線，因為客戶通過房屋按揭貸款，仍然按照首套房最低

３５％首付，二套房最低７０％首付來執行，然後才能向金融機構申請貸款。該活動只是把繳交

首付的周期拉長，並不是說客戶買房首付１０％，銀行就可以貸款給客戶９０％。

該活動於５月２０日開啟，預計會持續到６月中旬左右，一共有３０個名額。

對此，上海中原地產市場分析師盧文曦表示，近期市場情緒不高，隨著交易量下滑，交易積

極性再度受挫。雖然新房市場總體不錯，但是有些項目跑量的效果一般，開發商為了業績會提出

一些花式營銷舉措，目的是盡快確立客戶。通常而言，簽訂合同後再發生變化的概率就不大了。

當然，在花式營銷中也要注意規避風險，一些「踩紅線」的事情要杜絕，杜絕炒房空間。

