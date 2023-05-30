《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市政府發布《加大力度支持民間投資

發展若干政策措施》，提出支持民間投資參與重大項目。鼓勵民間資本積極參與國家「十四五」

規劃１０２項重大工程的項目及上海「十四五」規劃重大項目。民營企業參與重大項目的設計、

施工、原材料、設施設備供應等，在招投標中一視同仁。鼓勵民間資本投資新型基礎設施。充分

發揮人工智能創新發展專項等引導作用，支持民營企業廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施

建設。延長新型基礎設施項目貼息政策執行期限至２０２７年底，提供最高１﹒５個百分點的利

息補貼。

同時，上海將政府採購工程面向中小企業的預留份額階段性提高至４０％以上。在政府投資

招投標領域全面推行保函（保險）替代現金繳納投標、履約、工程質量等保證金。

《措施》還指出，要堅決破除隱形壁壘，進一步強調對國家市場准入負面清單以外的領域，

支持民營企業依法平等進入，依法開展投資。在服務規範上，要求涉企事項辦理條件不得含有兜

底條款；在加快企業准入時限上，在浦東新區試行「准營承諾即入制」改革。

