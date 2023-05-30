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AH股新聞

30/05/2023 15:20

《駐滬專電》去年上海９５家民企在科創板發行上市，佔比逾七成

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市地方金融監管局長副局長管小軍今
日在上海市政府新聞發布會上表示，截至今年一季度，上海民營企業貸款餘額２﹒７６萬億元人
民幣，同比增長１４﹒８％；２０２２年全年有９５家民營企業在科創板發行上市，佔當年科創
板新增發行上市企業的７６﹒６％。

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