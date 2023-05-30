《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市地方金融監管局長副局長管小軍今

日在上海市政府新聞發布會上表示，截至今年一季度，上海民營企業貸款餘額２﹒７６萬億元人

民幣，同比增長１４﹒８％；２０２２年全年有９５家民營企業在科創板發行上市，佔當年科創

板新增發行上市企業的７６﹒６％。

