《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市地方金融監管局長副局長管小軍今
日在上海市政府新聞發布會上表示，截至今年一季度，上海民營企業貸款餘額２﹒７６萬億元人
民幣，同比增長１４﹒８％；２０２２年全年有９５家民營企業在科創板發行上市，佔當年科創
板新增發行上市企業的７６﹒６％。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
30/05/2023 15:20
《駐滬專電》去年上海９５家民企在科創板發行上市，佔比逾七成
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市地方金融監管局長副局長管小軍今
日在上海市政府新聞發布會上表示，截至今年一季度，上海民營企業貸款餘額２﹒７６萬億元人
民幣，同比增長１４﹒８％；２０２２年全年有９５家民營企業在科創板發行上市，佔當年科創
板新增發行上市企業的７６﹒６％。
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