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AH股新聞

30/05/2023 16:21

《滬港通》北上全日流走１８﹒１億，南下全日流入１４﹒８億

　　《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３８﹒１１億元，賣盤超買盤，流走１８﹒１１億元，佔每日額度３﹒４８％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０５﹒１６億元，買盤超賣盤，流入
１４﹒８４億元，佔每日額度３﹒５３％。

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