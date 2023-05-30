《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４６９﹒３億元，買盤超賣盤，流入５０﹒７億元，佔每日額度９﹒７５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０６﹒９３億元，買盤超賣盤，流入
１３﹒０７億元，佔每日額度３﹒１１％。
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
30/05/2023 16:21
《深港通》北上全日流入５０﹒７億，南下全日流入１３﹒１億
《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４６９﹒３億元，買盤超賣盤，流入５０﹒７億元，佔每日額度９﹒７５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０６﹒９３億元，買盤超賣盤，流入
１３﹒０７億元，佔每日額度３﹒１１％。
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