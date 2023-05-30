《經濟通通訊社３０日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年４月
梅觀高速路費收入為１１８４萬元（人民幣．下同），日均收入３９﹒５萬元；機荷東段路費收
入５６９６﹒４萬元，日均收入１８９﹒９萬元；機荷西段路費收入４５７２﹒９萬元，日均
１５２﹒４萬元；沿江項目路費收入５３３２﹒２萬元，日均１７７﹒７萬元。（ｒｈ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
30/05/2023 18:09
《國企紅籌》深高速４月梅觀高速路費收入１１８４萬人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年４月
梅觀高速路費收入為１１８４萬元（人民幣．下同），日均收入３９﹒５萬元；機荷東段路費收
入５６９６﹒４萬元，日均收入１８９﹒９萬元；機荷西段路費收入４５７２﹒９萬元，日均
１５２﹒４萬元；沿江項目路費收入５３３２﹒２萬元，日均１７７﹒７萬元。（ｒｈ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
下一篇新聞︰30/05/2023 18:07 《國企紅籌》伊泰煤炭（０３９４８）：大唐香港接納Ｈ股回購要約
30/05/2023 18:01 《中國要聞》星巴克ＣＥＯ首訪華：中國將成星巴克最大市場
30/05/2023 17:48 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
30/05/2023 17:45 《中國要聞》中國貿促會：外企滿意營商環境，料利潤持平或增加
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰