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30/05/2023 18:09

《國企紅籌》深高速４月梅觀高速路費收入１１８４萬人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年４月
梅觀高速路費收入為１１８４萬元（人民幣．下同），日均收入３９﹒５萬元；機荷東段路費收
入５６９６﹒４萬元，日均收入１８９﹒９萬元；機荷西段路費收入４５７２﹒９萬元，日均
１５２﹒４萬元；沿江項目路費收入５３３２﹒２萬元，日均１７７﹒７萬元。（ｒｈ）

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