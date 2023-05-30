《神州經脈》市場預期中國製造業數據疲弱，削弱了美國債務上限協議帶來的積極情緒，人

民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今（３０日）早高開６５點子後升勢漸弱，其後一度倒跌逾

２００點逼近７﹒１０關口，臨近收盤跌幅有所收窄，最終收報７﹒０９０１，較上個交易日４

時３０分收盤價跌１１４點子，續創２０２２年１１月３０日以來半年新低。離岸人民幣兌美元

（ＣＮＨ）早盤曾失守７﹒１０關，為去年１１月來首次。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０８１８，較上個交易日跌２４３點子，刷自去年１２月

１日以來半年新低，上個交易日報７﹒０５７５。

人民幣盤中重挫拖累Ａ股行情，滬綜指午後跌幅曾擴大至超過１％，低見３１８６﹒６３點

，不過尾段北上資金由流出轉為流入，腦機接口概念受資金瘋狂炒作，地產股跌轉升，金融股揚

，滬綜指全日收升０﹒０９％，報３２２４﹒２１點，深成指揚０﹒４４％，創業板指升

０﹒６７％。

股市表現反覆，兩市全日成交９３３２億元（人民幣．下同），按日升１﹒３％，陸股通錄

得淨流入６﹒５億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國國防部發言人賴德（Ｐａｔ Ｒｙｄｅｒ）２９日表示，國防部長奧斯汀提出本周末

在新加坡第２０屆香格里拉對話會期間與中國國防部長李尚福會面的要求，已經被北京正式拒絕

。中國外交部發言人毛寧３０日回應稱，當前中美兩軍對話面臨困難的原因「美方是清楚的」，

要求美方立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。據《彭博

》日前報道，中國曾就會面要求指出，如果美方不取消２０１８年頒布的對李尚福的制裁措施，

李尚福與奧斯汀的地位將不對等。



２﹒ 搭載神舟十六號載人飛船的長征二號Ｆ遙十六運載火箭，３０日早上９時３１分在酒泉衛

星發射中心成功發射。神舟十六號載人飛船隨後與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿

成功。神舟十六號入軌後，於發射約７小時後與中國太空站天和核心艙徑向端口自主快速交會對

接，形成三艙三船組合體。３名航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮將進入天和核心艙，與神舟十五

號３名航天員費俊龍、鄧清明、張陸會師，進行為期近一周的交接，而這也是中國太空站第二次

有兩個乘組在軌交接。



３﹒ 據《路透》引述目擊者指出，特斯拉ＣＥＯ馬斯克的私人飛機３０日降落北京。稍早《路

透》報道，馬斯克擬本周訪問中國，將是其三年來首次訪華。中國外交部發言人毛寧就馬斯克訪

華的消息回應稱，中方一向歡迎包括馬斯克在內的各國工商界人士訪華，更好地了解中國，推進

互利合作，樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共享發展機遇。《彭博》引述知情人士

表示，馬斯克或可能與中國國務院總理李強會面，討論特斯拉的完全自動駕駛技術，並將視察特

斯拉上海廠。特斯拉尋求把全自駕技術引入中國。



４﹒ 北京海關關長張格萍在中關村論壇重大科技成果專場發布會上宣布，北京中關村綜合保稅

區正式獲國務院批復同意設立。社保基金會則宣布設立「社保基金中關村自主創新專項基金」，

首期規模５０億元。另外，腦機接口在今年北京中關村論壇上成為關鍵詞，多家國內腦機領域企

業帶來了自己的產品，包括腦控打字系統、腦控復健設備、輔助睡眠的腦機設備以及能夠監測佩

戴人精神狀態的安全帽等。內媒引述國際市場研究機構數據顯示，全球腦機接口的市場規模在

２０２１年達到１５億美元，預計到２０２７年，全球市場規模將達３３億美元。



５﹒ 內媒引述代理報道，收到國內航空公司通知，將於６月下調國內航線旅客運輸燃油附加費

徵收標準，其中成人旅客８００公里或以下航線每位旅客收取２０元燃油附加費，８００公里以

上航線每位旅客收取３０元，較目前的燃油附加費徵收標準分別降１０元和３０元。這是國內航

線燃油附加費今年第三次下調。今年１月５日和４月５日，燃油附加費兩次下調，比去年底的徵

收標準減半。



６﹒ 武漢市財政局在媒體上發布公告公開催收借款，引起市場關注。《第一財經》引述一位負

責暫付款清理的地方財政人士報道，這與地方政府應財政部要求在年內清理２０１８年前財政暫

付款有關，與當地財政困難亦有一定關係，惟有些歷史借款很難追回，事實上已是壞帳，最終在

履行必要的追繳程序後，如果仍收不回，只能核銷。有專家預計，今年更多地方會加快完成這項

工作。



７﹒ 內地多家銀行加大對信用卡資金用途的管控力度。據內媒《第一財經》不完全統計，近期

海口農商行、北京銀行、光大銀行等多家銀行均對信用卡業務有新整治動作，資金用途規範為階

段性重點，旨在制止資金流入一些與套現交易較為密切的領域。其中廣發銀行的公告相對其去年

的同類公告，首次提出信用卡資金不得用於購買彩票、賭博等行為條款，包括要求信用卡資金不

得用於房地產（如支付買樓首期、買車位、繳納房產稅等）、投資理財、償還債務（如償還信用

卡、貸款、借唄、微粒貸等欠款）等，否則可能導致交易失敗，持卡人更將被採取限制交易、降

額、停卡、終止分期等措施。



８﹒ 恒大汽車旗下電動車品牌恒馳在微博宣布，恒馳汽車天津工廠已於５月２３日全面復產。

恒馳汽車總裁劉永灼表示，公司將全力加快「恒馳５」的生產及交付，並持續推進後續車型的研

發生產，將企業做大做強，為濱海新區乃至天津市的經濟發展作出應有貢獻。恒馳又透露，天津

市濱海新區區委副書記、區長單澤峰５月２９日帶隊到恒馳汽車天津工廠開展調研服務，強調全

力支持企業發展壯大，不斷激發新能源汽車產業發展新活力。（ｓｌ）

