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AH股新聞

30/05/2023 17:00

《鍾之日記》股市坐上過山車，萬科搬出抽水機

　　《鍾之日記》５月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　香江魚缸今日高開２３點，開市初段升勢不算強勁，半個多小時後由升轉跌，之後跌幅更逐
步擴大，半日跌１８１點，報１８３６９。午後重磅科技股走勢維持平淡，百度（０９８８８）
、快手（０１０２４）等上升，內房股龍湖（００９６０）更曾挫逾４％，惟其後跌幅收窄。恒
指跌至１８３６９後稍為喘定，逐步收復失地，臨近收市都能夠回升，最終結束過去四個交易日
的跌勢。恒指全日收報１８５９５，升４４點或升０﹒２４％，主板成交９４５﹒４２億元。
　
＊人幣急貶Ａ股急，穩盤大軍尾市登場＊
　
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６５點子後，升幅逐步收窄，其後匯價更倒跌
近２００點失守７﹒０９關口，與中間價同創自去年１１月３０日以來半年新低。即期匯價目前
仍跌１６０點子，報７﹒０９４７兌一美元；離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣大跌，現跌
２２３點子，報７﹒１０５４，失守７﹒１０關，為去年１１月來首次。
　　人民幣盤中重挫拖累Ａ股行情，滬綜指午後跌幅曾擴大至超過１％，低見３１８６﹒６３點
，不過尾段北上資金由流出轉為流入，腦機接口概念受資金瘋狂炒作，地產股跌轉升，金融股揚
，滬綜指全日收升０﹒０９％，報３２２４﹒２１點，深成指揚０﹒４４％，創業板指升
０﹒６７％。
　　股市表現反覆，兩市全日成交９３３２億元人民幣，按日升１﹒３％，陸股通錄得淨流入
６﹒５億元人民幣。
　
＊萬科抽水機又現身，大幅配股或再重演＊
　
　　萬科（０２２０２）今年以來不斷在股票市場上吸收流動性，先是今年２月配發最多１１億
Ａ股募資不超過１５０億元人民幣，而後又於今年３月配發３億Ｈ股募資３９億港元。而在Ｈ股
配股剛滿三個月後，萬科又再提請股東大會授權董事會發行不超過Ｈ股及╱或Ａ股２０％的新增
股份，化身超級抽水機，顯然是出於流動性壓力。萬科Ｈ股全日價升１％，報１０﹒４８元。
　　萬科在通告中強調，公司今次為提請股東大會同意重續其２０２２年第一次臨時股東大會給
予的發行Ａ股的一般性授權，暗示是一年一次的常規行為，但事實上萬科大股東深圳市地鐵集團
上一次提請臨時股東大會給予股權再融資的一般性授權，是發生在去年１２月，距離現在只有半
年。
　　萬科總裁祝九勝此前在股東會上表示，萬科上一輪股權融資不是因為缺錢，而是希望能形成
良好的資債結構，同時要把握行業出現的結構性機會和政策利好窗口期。祝九勝亦承諾，後續Ａ
股增發的實施落地，萬科會以慎重的態度在價格、時機上反覆權衡，希望能讓股東滿意。
　
＊馬斯克訪華引入全自駕，比亞迪見反彈＊
　
　　外電引述航班資訊平台ＡＤＳ－Ｂ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ數據指，馬斯克的私人飛機３０日上
午從阿拉斯加出發，飛越日本和南韓後抵達北京。這是馬斯克三年來首次訪華，至於有目擊者稱
特斯拉ＣＥＯ馬斯克的私人飛機已降落北京，特斯拉中國方面卻對此表示不予置評。中國外交部
就率先發表歡迎致詞，發言人毛寧對馬斯克訪華回應稱，中方一向歡迎包括馬斯克在內的各國工
商界人士訪華，更好地了解中國，推進互利合作。中方也堅定地推進高水平的對外開放，致力於
打造市場化、法治化、國際化的營商環境。中方樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共
享發展機遇。
　　據報馬斯克或可能與中國國務院總理李強會面，討論特斯拉的完全自動駕駛技術，並將視察
特斯拉上海廠。特斯拉尋求把全自駕技術引入中國。
　　特斯拉在車載電池方面的合作夥伴比亞迪（０１２１１）今日漲２﹒２％，報２３４﹒８元
，止四連跌。造車新勢力「蔚小理」今日亦止跌回升，小鵬汽車（０９８６８）漲２﹒６％，蔚
來（０９８６６）揚２﹒５％，理想汽車（０２０１５）升１﹒１％。
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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