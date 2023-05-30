《經濟通通訊社３０日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）今年以來不斷在股

票市場上吸收流動性，先是今年２月配發最多１１億Ａ股募資不超過１５０億元人民幣，而後又

於今年３月配發３億Ｈ股募資３９億港元。而在Ｈ股配股剛滿三個月後，萬科又再提請股東大會

授權董事會發行不超過Ｈ股及╱或Ａ股２０％的新增股份，化身超級抽水機，顯然是出於流動性

壓力。

萬科企業Ｈ股現價跌０﹒４％，報１０﹒３４港元；萬科Ａ跌０﹒９％，報１３﹒９１元人

民幣。



＊房企股權融資開綠燈，萬科即化身抽水機＊



萬科在通告中強調，公司今次為提請股東大會同意重續其２０２２年第一次臨時股東大會給

予的發行Ａ股的一般性授權。中證監於去年１１月底宣布，在股權融資方面調整優化５項措施支

持房地產市場平穩健康發展，被稱為支持房企融資的「第三支箭」。「第三支箭」發出之後，萬

科大股東深圳市地鐵集團於數日後即提請臨時股東大會給予股權再融資的一般性授權，有關議案

於半個月後的臨時股東大會獲得通過，並在不久後於Ａ股及港股市場分別進行配股，而如今萬科

希望重續有關授權，換言之即萬科去年底提出的配股授權，在半年後已經不能滿足公司的融資需

要。

股東對於股權融資自然是難以接受，如果配發新股的價格低於每股淨值時，將攤薄每股盈利

和派息，股價亦會出現下行壓力。萬科總裁祝九勝此前在股東會上表示，萬科上一輪股權融資不

是因為缺錢，而是希望能形成良好的資債結構，同時要把握行業出現的結構性機會和政策利好窗

口期。祝九勝亦承諾，後續Ａ股增發的實施落地，萬科會以慎重的態度在價格、時機上反覆權衡

，希望能讓股東滿意。（ｅｙ）

