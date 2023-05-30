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AH股新聞

30/05/2023 11:14

《Ａ股焦點》疫後首屆ＣｈｉｎａＪｏｙ將於７月舉辦，遊戲股拉漲

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國國際數碼互動娛樂展覽會（ＣｈｉｎａＪｏｙ）是中國遊
戲業界一年一度的盛事，今年已經來到第二十屆，本屆展覽會將於７月２８日至３１日在上海新
國際博覽中心舉辦，這也是內地解除防疫封控措施以來的首屆ＣｈｉｎａＪｏｙ活動，具有重要
意義。
　　Ａ場遊戲股今早異動拉升，天舟文化（深：３００１４８）飆１２﹒２％，鴻博股份
（深：００２２２９）漲停，巨人網絡（深：００２５５８）升６﹒１％，世紀華通
（深：００２６０２）升５﹒２％，湯姆貓（深：３００４５９）、游族網絡
（深：００２１７４）升４﹒９％，星輝娛樂（深：３０００４３）、三七互娛
（深：００２５５５）升４﹒６％，中文在線（深：３００３６４）升３﹒３％。
　　本屆ＣｈｉｎａＪｏｙ重點活動包括第三屆中國遊戲創新大賽獲獎作品展、全球電競大會、
上海電競周等，而且為了響應ＡＩ熱潮，將全新增設ＣｈｉｎａＪｏｙ　ＡＩＧＣ大會，邀請國
內外專家、學者、企業領袖參會，探討生成式ＡＩ對於產業鏈所產生的機遇和挑戰。
　　另外，知名半導體企業英偉達推出定制ＡＩ模型代工服務ＡＣＥ　ｆｏｒ　Ｇａｍｅｓ，開
發者可以使用該服務，在其軟件和遊戲中搭建和部署定制化的語音、對話和動畫ＡＩ模型。
（ｅｙ）

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