《經濟通通訊社３０日專訊》內地資金群起炒作「腦機接口」概念，相關股狂飆，愛朋醫療

（深：３００７５３）漲兩成漲停，冠昊生物（深：３００２３８）升１９％，佳禾智能

（深：３００７９３）升１４﹒１％，三博腦科（深：３０１２９３）升１０﹒９％，創新醫療

（深：００２１７３）、新智認知（滬：６０３８６９）漲停，寒武紀（滬：６８８２５６）升

８﹒８％，科大訊飛（深：００２２３０）升７﹒３％，億通科技（深：３００２１１）升

６﹒５％。

腦機接口技術就是一種在腦與外部設備之間建立通信和控制通道，用腦的生物電信號直接操

控外部設備，或以外部刺激調控腦的活動，從而增強、改善和延伸大腦功能的技術，達到「意念

控制」的效果。工信部總工程師趙志國表示，接下來將把腦機接口作為培育未來產業發展的重要

方向，加強腦機接口應用場景的探索，加速推動腦機接口產業蓬勃發展。

腦機接口在今年北京中關村論壇上成為關鍵詞，多家國內腦機領域企業帶來了自己的產品，

包括腦控打字系統、腦控復健設備、輔助睡眠的腦機設備以及能夠監測佩戴人精神狀態的安全帽

等等。內媒引述國際市場研究機構數據顯示，全球腦機接口的市場規模在２０２１年達到了１５

億美元，預計到２０２７年，全球市場規模將達到３３億美元。（ｅｙ）



