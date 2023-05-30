  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/05/2023 14:42

《Ａ股焦點》腦機接口成中關村論壇亮點，資金群起炒作概念股

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地資金群起炒作「腦機接口」概念，相關股狂飆，愛朋醫療
（深：３００７５３）漲兩成漲停，冠昊生物（深：３００２３８）升１９％，佳禾智能
（深：３００７９３）升１４﹒１％，三博腦科（深：３０１２９３）升１０﹒９％，創新醫療
（深：００２１７３）、新智認知（滬：６０３８６９）漲停，寒武紀（滬：６８８２５６）升
８﹒８％，科大訊飛（深：００２２３０）升７﹒３％，億通科技（深：３００２１１）升
６﹒５％。
　　腦機接口技術就是一種在腦與外部設備之間建立通信和控制通道，用腦的生物電信號直接操
控外部設備，或以外部刺激調控腦的活動，從而增強、改善和延伸大腦功能的技術，達到「意念
控制」的效果。工信部總工程師趙志國表示，接下來將把腦機接口作為培育未來產業發展的重要
方向，加強腦機接口應用場景的探索，加速推動腦機接口產業蓬勃發展。
　　腦機接口在今年北京中關村論壇上成為關鍵詞，多家國內腦機領域企業帶來了自己的產品，
包括腦控打字系統、腦控復健設備、輔助睡眠的腦機設備以及能夠監測佩戴人精神狀態的安全帽
等等。內媒引述國際市場研究機構數據顯示，全球腦機接口的市場規模在２０２１年達到了１５
億美元，預計到２０２７年，全球市場規模將達到３３億美元。（ｅｙ）
　　

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金