《經濟通通訊社３０日專訊》教育部等十八部門聯合印發《關於加強新時代中小學科學教育

工作的意見》，要求加強中小學科學教育。中共中央總書記習近平昨在中央政治局主持集體學習

時強調，要加大力度建設具有更大國際影響力的「高質量」教育體系，把加快建設中國特色、世

界一流的大學和優勢學科作為重中之重，瞄準世界科技前沿和國家重大戰略需求推進科研創新，

並大力推進「留學中國」品牌建設。

《關於加強新時代中小學科學教育工作的意見》要求，通過３至５年努力，在教育「雙減」

中做好科學教育加法的各項措施全面落地，中小學科學教育體系更加完善。《意見》指。要改進

學校教學與服務。提出強化實驗教學，並廣泛組織中小學生前往科學教育場所，進行場景式、體

驗式科學實踐活動，探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段改進和強化實驗教學等要求。

此外，指導中小學生參加競賽，發現有潛質的學生，引導積極投身科研，指導各競賽組織方

在競賽活動中融入愛國主義教育，培養參賽學生家國情懷；突出集體主義教育，為參賽學生未來

從事有組織科研打牢思想基礎。

惟Ａ場教育股表現疲弱，全通教育（深：３００３５９）、學大教育（深：０００５２６）

升近６％，國新文化（滬：６００６３６）、美吉姆（深：００２６２１）跌逾４％，佳發教育

（深：３００５５９）跌２﹒９％，世紀天鴻（深：３００６５４）跌３﹒４％。（ｄｗ）

