《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》主辦方宣布，２０２３年第二十屆中國國

際數碼互動娛樂展覽會（ＣｈｉｎａＪｏｙ）將於７月２８日至７月３１日在上海舉辦，展出面

積超１２萬平米，展會各項籌備工作正有序進行中。

截至目前，報名參展的中外企業接近５００家，來自２２個國家和地區。全球知名企業如高

通、索尼、萬代南夢宮、ＤｅＮＡ、ＡＭＤ、三星、天聞角川、ＲａｚｏｒＧｏｌｄ、Ｍｙ

Ｃａｒｄ、Ｓｎａｐ、Ｘｓｏｌｌａ、ＶＴＣ Ｍｏｂｉｌｅ、ＡｐｐｓＦｌｙｅｒ等百餘家國

際廠商參展，將通過技術和產品展示，讓廣大觀眾了解來自國外的數字娛樂最新產品、技術及應

用。

展覽方面，本屆ＣｈｉｎａＪｏｙ全新增設數字科技創新主題展區，涵蓋當下全球數字娛樂

領域中涉及人工智能、５Ｇ、Ｗｅｂ３﹒０、元宇宙、數字人、區塊鏈技術及應用類產品的展示

。

此外，多款首發新遊戲將在本屆ＣｈｉｎａＪｏｙ現場與玩家首度見面，包括網易遊戲

（０９９９９）的《九畿：岐風之旅》、《龍之靈域》、《三國誅將錄》、《代號５６》、《全

明星街球派對》、《超凡先鋒》，巨人網絡（深：００２５５８）的《太空行動》、《龍與世界

的盡頭》等。

此外，備受關注的第五屆全球電競大會將於７月２８日舉辦，以「連接世界，競創非凡」為

主題，聚焦中國電競出海話題，邀請國內外頭部電競企業、國際電競體育組織領軍人物等，以國

際視野探討全球電競產業發展。會上將發布電競產業相關報告，發布明年重點電競活動信息等。

