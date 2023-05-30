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AH股新聞

30/05/2023 17:13

《神州能源》內地明起汽柴油價每噸提高１００元和９５元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家發改委公布，５月３０日２４時起，國內汽、柴油價格每
噸分別提高１００元（人民幣．下同）和９５元。
　　以油箱容量為５０升的小型私家車為例，加滿一箱汽油，將較之前多花４元左右。（ｄｗ）

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