《經濟通通訊社３０日專訊》國家發改委公布，５月３０日２４時起，國內汽、柴油價格每

噸分別提高１００元（人民幣．下同）和９５元。

以油箱容量為５０升的小型私家車為例，加滿一箱汽油，將較之前多花４元左右。（ｄｗ）

