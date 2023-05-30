《經濟通通訊社３０日專訊》內地１至４月規模以上工業企業利潤同比下降２０﹒６％，突

顯需求降溫、工業通縮加劇，據傳財政部門再出招護經濟，外電引述知情人士表示，中國政府正

在考慮盡快推出針對先進製造業的稅收優惠政策，預計該項政策有望為相關受益企業減少數千億

元（人民幣．下同）的稅負。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２１％，報３２１４﹒６７點，繼續

在三千二關口徘徊，深成指低開０﹒２１％，創業板指低開０﹒１４％，醫藥股造好，互聯網、

半導體板塊走低。

內地發展商繼續出招回收流動性，萬科（０２２０２）（深：０００００１）在配股剛滿三

個月後，又再提請股東大會授權董事會發行不超過Ｈ股及╱或Ａ股２０％的新增股份，準備大幅

抽水；遠洋集團擬以３﹒５９億元出售位於北京的遠洋未來廣場，擬用於補充營運資金。

國家主席習近平在中共中央政治局第五次集體學習時強調，要加大力度建設具有更大國際影

響力的「高質量」教育體系，把加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科作為重中之重，

瞄準世界科技前沿和國家重大戰略需求推進科研創新，並大力推進「留學中國」品牌建設。

人民銀行進行３７０億元７天期逆回購，今日淨投放３５０億元，連續兩日放水５８０億元

。官媒《中國證券報》表示，當前臨近５月末，人行為維護流動性平穩，會適時加大公開市場操

作力度，預計後續人行將繼續靈活開展公開市場操作，保持年中時點流動性和市場利率處於合理

水平。（ｅｙ）

