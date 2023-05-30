《經濟通通訊社３０日專訊》據傳財政部門又再出招護經濟，外電引述知情人士表示，中國

政府正在考慮盡快推出針對先進製造業的稅收優惠政策，預計該項政策有望為相關受益企業減少

數千億元（人民幣．下同）的稅負。惟Ａ股市場在上日中字頭護盤後，今早見疲軟，軍工、地產

、家品家電等板塊領跌，拖累滬綜指半日下跌０﹒７１％，報３１９８﹒５８點，失守三千二，

深成指則跌０﹒７７％，創業板指跌０﹒６８％。兩市半日成交５４８４億元，維持在低位。

人民銀行進行３７０億元７天期逆回購，今日淨投放３５０億元，連續兩日放水５８０億元

。官媒《中國證券報》表示，當前臨近５月末，人行為維護流動性平穩，會適時加大公開市場操

作力度，預計後續人行將繼續靈活開展公開市場操作，保持年中時點流動性和市場利率處於合理

水平。



＊萬科又擬大抽水，股民心慌慌＊



萬科（０２２０２）（深：０００００２）今年以來不斷在股票市場上吸收流動性，先是今

年２月配發最多１１億Ａ股募資不超過１５０億元人民幣，而後又於今年３月配發３億Ｈ股募資

３９億港元。而在Ｈ股配股剛滿三個月後，萬科又再提請股東大會授權董事會發行不超過Ｈ股及

╱或Ａ股２０％的新增股份，化身超級抽水機，顯然是出於流動性壓力。萬科Ａ半日價跌

１﹒９％，報１３﹒７６元。

另據《財新》報道，萬達集團旗下萬達商業計劃出售上海萬達瑞華酒店項目，目前意向買家

為復星集團，雙方正在協商價格。報道又指萬達計劃出售商場事宜屬實，不過部分項目仍處於地

方政府規定的自持年限之內，能否出售及如何出售存在疑問。

地產股今早領跌，已被實施風險警示的世茂股份（滬：６００８２３）挫３﹒８％，報

１﹒０１元，距離跌破面值關口只有一步之遙；保利發展（滬：６０００４８）插水３﹒５％，

光明地產（滬：６００７０８）跌２﹒４％，中交地產（深：０００７３６）跌２﹒１％，萬業

企業（滬：６００６４１）走低２％，金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒３％。



＊馬斯克傳訪華，寧德時代升近２％＊



據報特斯拉ＣＥＯ馬斯克預計本周訪問中國，這將是他三年來首次訪華，預計馬斯克將與中

國高級官員會晤，並到訪特斯拉上海工廠。

部分特斯拉概念股表現興奮，博俊科技（深：３００９２６）飆１０﹒８％，廣東鴻圖

（深：００２１０１）升一成漲停，貝斯特（深：３００５８０）升８﹒６％，超捷股份

（深：３０１００５）升７﹒３％，美利信（深：３０１３０７）升６﹒２％，至於創業板股王

寧德時代（深：３００７５０）現價升１﹒８％，報２２０﹒８５元。（ｅｙ）

