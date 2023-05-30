《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６５點子後，升

幅逐步收窄，其後匯價更倒跌近２００點失守７﹒０９關口，與中間價同創自去年１１月３０日

以來半年新低。即期匯價目前仍跌１６０點子，報７﹒０９４７兌一美元；離岸人民幣兌美元

（ＣＮＨ）同樣大跌，現跌２２３點子，報７﹒１０５４，失守７﹒１０關，為去年１１月來首

次。

人民幣盤中重挫拖累Ａ股行情，滬綜指午後跌幅曾擴大至超過１％，低見３１８６﹒６３點

，不過尾段北上資金由流出轉為流入，腦機接口概念受資金瘋狂炒作，地產股跌轉升，金融股揚

，滬綜指全日收升０﹒０９％，報３２２４﹒２１點，深成指揚０﹒４４％，創業板指升

０﹒６７％。

股市表現反覆，兩市全日成交９３３２億元（人民幣．下同），按日升１﹒３％，陸股通錄

得淨流入６﹒５億元。



＊萬科倒升反高潮，腦機接口獲爆炒＊



萬科（０２２０２）（深：０００００２）今年以來不斷在股票市場上吸收流動性，先是今

年２月配發最多１１億Ａ股募資不超過１５０億元人民幣，而後又於今年３月配發３億Ｈ股募資

３９億港元。而在Ｈ股配股剛滿三個月後，萬科又再提請股東大會授權董事會發行不超過Ｈ股及

╱或Ａ股２０％的新增股份，化身超級抽水機，顯然是出於流動性壓力。萬科Ａ半日走跌

１﹒９％，惟午後異動拉漲，股價收升２﹒４％，報１４﹒３６元。

工信部總工程師趙志國表示，接下來將把腦機接口作為培育未來產業發展的重要方向，加強

腦機接口應用場景的探索，加速推動腦機接口產業蓬勃發展。腦機接口在今年北京中關村論壇上

成為關鍵詞，多家國內腦機領域企業帶來了自己的產品，包括腦控打字系統、腦控復健設備、輔

助睡眠的腦機設備等等。內地資金群起炒作「腦機接口」概念，相關股狂飆，中科信息

（深：３００６７８）、愛朋醫療（深：３００７５３）、冠昊生物（深：３００２３８）飆兩

成漲停，佳禾智能（深：３００７９３）升１３﹒６％，三博腦科（深：３０１２９３）升

１１％，創新醫療（深：００２１７３）、新智認知（滬：６０３８６９）升一成漲停，億通科

技（深：３００２１１）升８﹒２％，科大訊飛（深：００２２３０）升７﹒８％，寒武紀

（滬：６８８２５６）升６﹒９％。



＊馬斯克抵華，寧德時代上漲歡迎＊



據《路透》報道，特斯拉ＣＥＯ馬斯克預計本周訪問中國，這將是他三年來首次訪華，預計

馬斯克將與中國高級官員會晤，並到訪特斯拉上海工廠，而最新報道指其私人飛機已經在北京降

落。特斯拉概念股表現興奮，博俊科技（深：３００９２６）漲１２﹒４％，廣東鴻圖

（深：００２１０１）、華工科技（深：０００９８８）升一成漲停，貝斯特

（深：３００５８０）升９﹒３％，美利信（深：３０１３０７）漲８﹒９％，至於創業板股王

寧德時代（深：３００７５０）價升３﹒７％，報２２４﹒９９元。

隆基綠能（滬：６０１０１２）將其兩款單晶硅片產品降價，經測算兩款產品下調幅度約

３０％，隆基綠能全日股價跌２﹒５％，報２９﹒５元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３７﹒７５ ＋０﹒１０

上證綜合指數 ３２２４﹒２１ ＋０﹒０９ ３７６６﹒２３

上證Ａ股指數 ３３７９﹒８６ ＋０﹒０９

深證成份指數 １０８６９﹒５５ ＋０﹒４４ ５５６５﹒９０

深圳創業板指數 ２２１８﹒６０ ＋０﹒６７

上證Ｂ股指數 ２７９﹒８２ －０﹒６０ １﹒２１

深證Ｂ股指數 １１２５﹒９５ －０﹒４８ ０﹒５５

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