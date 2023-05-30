《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６５點子後，升
幅逐步收窄，其後匯價更倒跌近２００點失守７﹒０９關口，與中間價同創自去年１１月３０日
以來半年新低。即期匯價目前仍跌１６０點子，報７﹒０９４７兌一美元；離岸人民幣兌美元
（ＣＮＨ）同樣大跌，現跌２２３點子，報７﹒１０５４，失守７﹒１０關，為去年１１月來首
次。
人民幣盤中重挫拖累Ａ股行情，滬綜指午後跌幅曾擴大至超過１％，低見３１８６﹒６３點
，不過尾段北上資金由流出轉為流入，腦機接口概念受資金瘋狂炒作，地產股跌轉升，金融股揚
，滬綜指全日收升０﹒０９％，報３２２４﹒２１點，深成指揚０﹒４４％，創業板指升
０﹒６７％。
股市表現反覆，兩市全日成交９３３２億元（人民幣．下同），按日升１﹒３％，陸股通錄
得淨流入６﹒５億元。
＊萬科倒升反高潮，腦機接口獲爆炒＊
萬科（０２２０２）（深：０００００２）今年以來不斷在股票市場上吸收流動性，先是今
年２月配發最多１１億Ａ股募資不超過１５０億元人民幣，而後又於今年３月配發３億Ｈ股募資
３９億港元。而在Ｈ股配股剛滿三個月後，萬科又再提請股東大會授權董事會發行不超過Ｈ股及
╱或Ａ股２０％的新增股份，化身超級抽水機，顯然是出於流動性壓力。萬科Ａ半日走跌
１﹒９％，惟午後異動拉漲，股價收升２﹒４％，報１４﹒３６元。
工信部總工程師趙志國表示，接下來將把腦機接口作為培育未來產業發展的重要方向，加強
腦機接口應用場景的探索，加速推動腦機接口產業蓬勃發展。腦機接口在今年北京中關村論壇上
成為關鍵詞，多家國內腦機領域企業帶來了自己的產品，包括腦控打字系統、腦控復健設備、輔
助睡眠的腦機設備等等。內地資金群起炒作「腦機接口」概念，相關股狂飆，中科信息
（深：３００６７８）、愛朋醫療（深：３００７５３）、冠昊生物（深：３００２３８）飆兩
成漲停，佳禾智能（深：３００７９３）升１３﹒６％，三博腦科（深：３０１２９３）升
１１％，創新醫療（深：００２１７３）、新智認知（滬：６０３８６９）升一成漲停，億通科
技（深：３００２１１）升８﹒２％，科大訊飛（深：００２２３０）升７﹒８％，寒武紀
（滬：６８８２５６）升６﹒９％。
＊馬斯克抵華，寧德時代上漲歡迎＊
據《路透》報道，特斯拉ＣＥＯ馬斯克預計本周訪問中國，這將是他三年來首次訪華，預計
馬斯克將與中國高級官員會晤，並到訪特斯拉上海工廠，而最新報道指其私人飛機已經在北京降
落。特斯拉概念股表現興奮，博俊科技（深：３００９２６）漲１２﹒４％，廣東鴻圖
（深：００２１０１）、華工科技（深：０００９８８）升一成漲停，貝斯特
（深：３００５８０）升９﹒３％，美利信（深：３０１３０７）漲８﹒９％，至於創業板股王
寧德時代（深：３００７５０）價升３﹒７％，報２２４﹒９９元。
隆基綠能（滬：６０１０１２）將其兩款單晶硅片產品降價，經測算兩款產品下調幅度約
３０％，隆基綠能全日股價跌２﹒５％，報２９﹒５元。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３８３７﹒７５ ＋０﹒１０
上證綜合指數 ３２２４﹒２１ ＋０﹒０９ ３７６６﹒２３
上證Ａ股指數 ３３７９﹒８６ ＋０﹒０９
深證成份指數 １０８６９﹒５５ ＋０﹒４４ ５５６５﹒９０
深圳創業板指數 ２２１８﹒６０ ＋０﹒６７
上證Ｂ股指數 ２７９﹒８２ －０﹒６０ １﹒２１
深證Ｂ股指數 １１２５﹒９５ －０﹒４８ ０﹒５５
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