《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒０９％，報３３７９﹒８６點。

萬科今年以來不斷在股票市場上吸收流動性，在Ｈ股配股剛滿三個月後，萬科又再提請股東

大會授權董事會發行不超過Ｈ股及╱或Ａ股２０％的新增股份，化身超級抽水機，顯然是出於流

動性壓力。地產股領跌，已被實施風險警示的世茂股份（滬：６００８２３）挫３﹒８％，報

１﹒０１元（人民幣．下同），距離跌破面值關口只有一步之遙；萬業企業

（滬：６００６４１）跌０﹒８％。

隆基綠能（滬：６０１０１２）稱單晶硅片Ｐ型Ｍ１０ １５０厚度人民幣價格從６﹒３元

下調至４﹒３６元。單晶硅片Ｐ型Ｍ６ １５０厚度價格從５﹒４４元下調至３﹒８１元。經測

算兩款產品下調幅度約３０％。隆基綠能全日挫２﹒５％。其他光伏股整體向下，通威股份

（滬：６００４３８）１﹒２％，華能國際（滬：６０００１１）跌０﹒５％。

農業大省河南在小麥成熟期遭遇強降雨，部分地區小麥出現發芽霉變，強降雨天氣對小麥的

產量和品質影響引發關注，農業股走低，農發種業（滬：６００３１３）跌１﹒２％。（ｊｔ）

