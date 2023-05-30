《經濟通通訊社３０日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒４４％，報１０８６９﹒５５點

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內地資金群起炒作「腦機接口」概念，相關股狂飆，愛朋醫療（深：３００７５３）、冠昊

生物（深：３００２３８）漲兩成漲停，佳禾智能（深：３００７９３）升１３﹒６％，三博腦

科（深：３０１２９３）升逾１１％，創新醫療（深：００２１７３）升一成漲停，科大訊飛

（深：００２２３０）升７﹒８％，億通科技（深：３００２１１）升８﹒２％。

據報特斯拉ＣＥＯ馬斯克預計本周訪問中國，這將是他三年來首次訪華，預計馬斯克將與中

國高級官員會晤，並到訪特斯拉上海工廠。部分特斯拉概念股表現興奮，博俊科技

（深：３００９２６）飆１２﹒４％，廣東鴻圖（深：００２１０１）升一成漲停，貝斯特

（深：３００５８０）升９﹒３％。

中國國際數碼互動娛樂展覽會（ＣｈｉｎａＪｏｙ）是中國遊戲業界一年一度的盛事，今年

已經來到第二十屆，本屆展覽會將於７月２８日至３１日在上海新國際博覽中心舉辦，這也是內

地解除防疫封控措施以來的首屆ＣｈｉｎａＪｏｙ活動，具有重要意義。遊戲股拉升，天舟文化

（深：３００１４８）飆１２﹒４％，鴻博股份（深：００２２２９）、巨人網絡

（深：００２５５８）升一成漲停，世紀華通（深：００２６０２）升５﹒９％。（ｊｔ）

