《經濟通通訊社３０日專訊》摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌

３０日下午在摩根大通全球中國峰會媒體見面會上表示，預計今年全年中國ＧＤＰ增速約為

５﹒９％，其中消費增長略高４﹒２個百分點。他並預計，今年中國的消費復甦屬於「Ｋ型復甦

」，超額儲蓄集中在高收入家庭，中低收入家庭的資產負債表受到一定損傷。在疫後消費恢復的

初期，如果政策持續刺激需求端、銷售回暖的話，經濟復甦有望進入正循環。

Ｋ型復甦是指經濟衰退後，不同的行業、企業或社會群體的復甦速度和程度不一致，例如一

些領域受益於政府刺激政策而快速復甦並增長，一些領域缺乏支金支持而持續低迷或衰退，就會

形成一個分叉的走勢，類似字母Ｋ。

朱海斌等摩根大通經濟學家曾於本月中發報告指，中國４月份數據顯示復甦勢頭大幅下滑，

將中國全年ＧＤＰ增速預估從最高預測水平的６﹒４％大幅下調至５﹒９％。報告認為，出台消

費刺激措施的可能性看起來較低，要密切關注政府是否會調整產業政策，恢復民營企業家信心，

建立更好的營商環境。（ｓｌ）

