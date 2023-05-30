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AH股新聞

30/05/2023 09:44

《行業數據》內地首４月社會物流總額近１０８億，同比增４﹒４％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國物流與採購聯合會公布，今年１－４月，物流需求恢復性
回升，全國社會物流總額１０７﹒６萬億元（人民幣．下同），延續擴大態勢，按可比價格計算
，同比增長４﹒４％，比１－３月提高０﹒５個百分點。４月同比增長６﹒３％，比３月提高
０﹒８個百分點。
　　中物聯表示，綜合來看，在經濟整體恢復向好、政策效應持續釋放、同期基數較低等因素共
同作用下，４月物流需求增速回升較為明顯，但結構分化依然存在，工業品、單位與居民物流需
求基礎較為穩固，多數領域物流總額增速有所加快；進口、再生資源等領域有所波動，恢復勢頭
有所放緩。
　
＊汽車製造物流總額增長４４﹒６％＊
　
　　１－４月，工業品物流總額比上年增長３﹒６％，比１－３月提高０﹒６個百分點。４月增
長５﹒６％，增速比３月加快１﹒７個百分點，年內呈現逐月加快的發展態勢。其中裝備製造拉
動工業品物流總額增速加快１﹒３個百分點，當中汽車製造、電氣機械器材製造物流總額分別增
長４４﹒６％和１７﹒３％。
　　１－４月，進口物流總額按可比價格計算，同比增長１１﹒３％，增速比１－３月回落
０﹒６個百分點；４月增長９﹒４％，回落超過１０個百分點。其中上游資源類鐵礦砂及其精礦
、原油、煤及褐煤進口物流量增速較３月普遍回調；汽車、集成電路等產品持續回落，降幅有所
擴大。
　　１－４月，單位與居民物品物流總額同比增長９％，增速比一季度提高３﹒１個百分點。其
中實物商品網上零售額、實體店零售額同比增長均超過１０％，增速比一季度有所加快。
（ｓｌ）

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