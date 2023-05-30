《經濟通通訊社３０日專訊》位於上海的新開發銀行（金磚國家開發銀行）２９日在中國銀

行間債券市場成功發行８５億元人民幣熊貓債，發行規模超過該行此前７０億元人民幣的單筆最

大熊貓債。

央視報道，此次交易吸引了境內和境外投資者的關注和參與，最終以負溢價為債券成功定價

。通過此次交易，該行在中國銀行間債券市場建立了新的熊貓債債券基準。本期債券的募集資金

將為新開發銀行支持的基礎設施和可持續發展項目提供融資，支持成員國發展和促進實現可持續

發展目標。募集資金可以人民幣和╱或兌換成其他貨幣匯出投資於境外。

新開發銀行副行長兼首席財務官馬磊立（Ｌｅｓｌｉｅ Ｍａａｓｄｏｒｐ）表示，為支持

金磚國家及其他相關國家項目的開展，該行尋求在包括中國銀行間債券市場在內的成員國資本市

場加大本幣投融資力度。該行將繼續積極支持中國深化國內資本市場，此次熊貓債的發行也將對

此有所助益。

中國銀行擔任此次發行的主承銷商。中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、平安銀

行、寧波銀行、中信證券、國泰君安證券擔任此次發行的聯席承銷商。（ｓｌ）

