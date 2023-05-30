《經濟通通訊社３０日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，天涯社區網絡科技股份有限公司持有成都

天涯移動互聯網絡科技公司的１﹒１６億股權被凍結，凍結期限自２０２３年５月２６日至

２０２６年５月２５日，關聯案件為金融借款合同糾紛案件，執行法院為海南省海口市中級人民

法院。另天眼查顯示，天涯社區網絡科技股份有限公司因通過登記的住所或者經營場所無法聯系

，近日被海口市市場監督管理局列入經營異常名錄。

擁有過億用戶的網上論壇「天涯社區」於１９９９年創立，曾經是中文互聯網最具影響力網

站之一，也是許多內地早期網民的青春回憶，但隨著貼吧、豆瓣、微博的興起與火爆，天涯很快

就喪失競爭力。今年４月１日起，天涯社區因「進行技術升級和數據重構」而無法訪問，但到４

月底都未重開，引發輿論關注與熱議，擔心論壇會永久關閉。企查查ＡＰＰ更顯示，截至５月初

，天涯社區網絡科技股份有限公司已累計被執行近１﹒５億元人民幣，累計被限制高消費４３次

。

直到５月２７日，天涯社區創辦人之一、前董事長邢明首次回應事件指，天涯社區因資金問

題暫時停擺，強調並無放棄恢復網站，又強調天涯社區的數據不會丟失，會盡力保留網民在該網

站發過的帖子和博文。



＊建移動互聯網總部投資失利引發流動性危機＊



天涯社區亦於同日發公告，指因資金流動性困難，近幾年累計拖欠的電信ＩＤＣ（機房）費

用已到無法協調協商狀態，加上發現了平台自身有技術問題需改進，進行技術升級、數據重構及

產品瘦身後，將大幅降低電信費用及改善用戶體驗，有利於後續的可持續發展，故天涯社區無奈

暫停訪問服務。至於流動性危機的起因，則是在成都建設移動互聯網總部基地的投資失利，導致

移動互聯網轉型嚴重受挫，進一步引發銀行斷貸、員工離職高額賠償等連鎖反應。

為了重啟天涯社區，另一位創辦人之一宋錚５月２８日晚發起「七天七夜，重啟天涯」直播

義賣活動，冀通過直播帶貨籌集到３００萬元人民幣用於支付電信機房費用。（ｓｌ）

