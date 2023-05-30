《經濟通通訊社３０日專訊》內地多家銀行加大對信用卡資金用途的管控力度。據內媒《第

一財經》不完全統計，近期海口農商行、北京銀行、光大銀行等多家銀行均對信用卡業務有新整

治動作，其中資金用途規範成為階段性重點，旨在制止資金流入一些與套現交易較為密切的領域

。

銀保監、人行去年７月要求進一步促進信用卡業務健康發展，信用卡資金不得用於償還貸款

、投資等領域，銀行業金融機構、收單機構、清算機構應當建立健全監測分析和攔截機制，持續

有效防控套現、欺詐風險，防範信用卡被用於違法犯罪活動。建設銀行、農業銀行、中國銀行、

招商銀行等多家大行已自去年下半年起陸續發公告「劃紅線」，規範信用卡資金用途。今年部分

銀行對非消費領域的範圍、具體管控措施作出更明確限制。

廣發銀行５月２０日發布的公告，相對其去年的同類公告，首次提出信用卡資金不得用於購

買彩票、賭博等行為條款，包括要求信用卡資金不得用於房地產（如支付買樓首期、買車位、繳

納房產稅等）、投資理財、償還債務（如償還信用卡、貸款、借唄、微粒貸等欠款）、購買分紅

型保險、比特幣等虛擬交易等。若信用卡資金用於以上或其他非消費領域，可能導致交易失敗，

涉嫌非消費領域交易行為的信用卡持卡人更將被採取限制交易、降額、停卡、終止分期等措施。



＊部分銀行源頭設閘，不得在某部分商戶刷卡＊



其他銀行亦有類似限制，海口農商行、光大銀行、天長農村商業銀行更直接從源頭「設閘」

，例如海口農商行自今年５月１日起，規定不得在房地產稅費類商戶、融資租賃類商戶進行信用

卡交易，在保險類商戶、稅費類商戶採取單筆５萬元交易上限，在房產租賃類商戶等房產類服務

採取單筆２萬元交易上限。

值得注意的是，除管控資金流出用途外，溢繳款流入信用卡也是管控方向之一。今年４月以

來，包括渤海銀行消費金融與信用卡部、湖南省農村信用社聯合社、北京銀行在內的多家銀行發

公告，限制將大額資金存入信用卡帳戶。有業內人士認為，整頓溢繳款主要是今年３月「斷卡行

動」（凍結長期不用、交易過於頻繁的借記卡）後，不少犯罪分子改藉溢繳款逃避監控，而溢繳

款遲遲不被消耗會產生呆帳，影響銀行清理睡眠卡的進程。（ｓｌ）

