《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務委員兼外長秦剛３０日在北京會見特

斯拉首席執行官馬斯克。這是馬斯克三年來再次訪華。秦剛表示，中國將繼續堅定不移推進高水

平對外開放，致力於為包括特斯拉公司在內的各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商

環境。馬斯克表示，美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分。特斯拉公司反對「脫勾斷鏈」

，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。

秦剛表示，中國的發展是世界的機遇。一個健康、穩定、建設性的中美關係既有利於中美兩

國，也有利於世界。拿特斯拉汽車來比喻，發展好中美關係，需要把準方向盤，沿著習近平主席

提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時「踩剎車」，避免「危險駕駛」；

善於「踩油門」，推進互利合作。



＊馬斯克與寧德時代曾毓群會面＊



另外，據內媒報道，網上當日下午流傳出一張馬斯克與寧德時代（深：３００７５０）董事

長曾毓群會面的照片，顯示二人在一間酒店大堂並排前行，表情輕鬆愉悅。報道引述業內人士分

析，今次馬斯克與曾毓群會面，商談的內容可能包括上海儲能超級工廠的儲能電池供應、未來在

北美合作建電池廠，以及動力電池供應的事宜。

