《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國貿促會、中國國際商會將於６月１７

日在京舉辦２０２３年ＡＰＥＣ工商領導人中國論壇，論壇主題為「創造更高質量的可持續發展

」。中國貿促會新聞發言人王琳潔介紹，本次論壇預計將有來自中國、美國、俄羅斯、新加坡、

越南、菲律賓等亞太工商界代表和專家學者以線上線下方式參加，就亞太地區開放合作、高質量

先進製造和綠色金融等共同關注的議題進行探討。

ＡＰＥＣ工商領導人中國論壇是中國工商界參與亞太經合組織（ＡＰＥＣ）合作的重要平台

，２０１８年至２０２２年已連續成功舉辦五屆。

在談到中國工商界參與ＡＰＥＣ合作進展時，王琳潔說，在近期召開的ＡＰＥＣ工商咨詢理

事會第二次會議上，中國貿促會組織帶領中國工商界代表成功推動亞太工商界擬定了一份致

ＡＰＥＣ貿易部長信函。圍繞數字貿易、供應鏈、貿易與氣候、新能源汽車等議題呼籲各經濟體

貿易部長反對保護主義、落實非歧視待遇、推動開放和自由貿易，展現了亞太工商界反對保護主

義、推動互利合作的共同願望和堅定立場。

