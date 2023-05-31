《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院辦公廳近日印發《關於加強醫療保

障基金使用常態化監管的實施意見》，加快構建權責明晰、嚴密有力、安全規範、法治高效的醫

保基金使用常態化監管體系，堅決守住醫保基金安全底線。

《意見》提出三方面政策措施，主要內容包括：一是明確各方職責。強化醫保行政部門監管

責任，加強對醫保經辦機構醫保協議簽訂、履行等情況的監督。強化對定點醫藥機構納入醫保基

金支付範圍的醫療服務行為、醫療費用，以及參保人員醫保基金使用情況等方面的監督。

二是做實常態化監管。明確要用好飛行檢查、專項整治、日常監管等監管手段，成體系地推

進基金監管工作。創新監管方式，強化智能監控和大數據監管應用，構建事前提醒、事中審核、

事後監管全流程的技術防線。

三是健全完善制度機制。明確要進一步完善監管制度機制，強化協議、行政、司法綜合運用

，破解各類監管難題。建立健全激勵與約束並重的監管機制，更大激發醫療機構規範使用醫保基

金的內生動力。推進信息互通共享，加強行政執法和刑事司法事前、事中、事後的有效銜接。建

立異地就醫跨區域監管工作機制，落實就醫地和參保地監管責任。建立健全重大事項處置機制，

加強對地方的督促指導。

