《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》瑞銀證券中國研究部副總監徐賓３０日在

瑞銀媒體分享會上表示，從基建板塊來說，今年「中特估」疊加「一帶一路」是今年比較重要的

投資主線，有很大的往上增長的機會。

一方面，在中國特色估值體系下，中國建築行業的央企估值都很低。隨著這些企業財務狀況

、ＲＯＥ有提升，估值自然會修復。同時，「一帶一路」就像一個催化劑，隨著疫情限制解除，

有更多承包商出境去談項目、找項目，相信未來的幾個月可以看到更多海外的基建項目，這些項

目毛利率較高，這對於「中特估」有一個促進的作用。

此外，鐵路設備也是比較好的標的。鐵路設備今年是復甦年，鐵路的客運量大幅反彈。海外

來說，中國高鐵的出口是中國的名片。隨著更多高鐵的出口，也會帶來高鐵設備、動車組的出口

。

徐賓預測，今年中國基建投資增長６％左右，相對於去年１１﹒５％有增速放緩。今年增長

比較快的是水利水電以及通信、互聯網等。再往後看，預計２０２４年、２０２５年基建投資增

速只有２％，因為目前基建總量確實已經很大了，只要經濟比較穩定的話，基建的增速自然而然

就會放緩。

