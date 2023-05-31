《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》國家金融監督管理總局辦公廳副主任張忠

寧今日在上海市政府新聞發布會上表示，近期，國家金融監督管理總局將和上海市聯合出台《推

進上海國際再保險中心建設相關實施細則》，正式在上海開設面向全球的國際再保險交易市場，

對再保險中心建設路徑和配套支持進行固化明確。

張忠寧指，要確立以再保險「國際板」為核心的上海國際再保險中心建設戰略架構。即在臨

港新片區建設「國際再保險功能區」，提供國際再保險分入業務的集中登記、交易、清結算、信

息披露、資信管理、合同存證等服務，打造透明、便利、高效的國際再保險分入業務交易市場。

其次，建立與國際接軌的再保險「國際板」規則體系。完成國際再保險分入業務登記管理規

定、國際再保險業務平台交易規則、場內跨境交易便利化清結算辦法、償付能力再保險信用風險

特征系數操作指引等制度規則設計，夯實再保險中心制度基礎。

最後，將國際再保險中心建設與臨港新片區金融開放緊密結合，構建與國內外營商環境相適

應的再保險功能區。境內外保險主體通過在功能區內設立再保險運營中心，或國際再保險業務平

台交易席位等方式開展再保險業務，可享受專有的財稅優惠、資金跨境便利和差異化監管等系列

配套政策。

