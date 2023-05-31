《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》來滬參加第十九屆摩根大通全球中國峰會

的摩根大通集團董事長傑米．戴蒙今日在接受彭博電視採訪時表示，無論順境逆境，摩根大通都

將留在中國。

他表示，未來交易將會減少，這將是數年時間的事，但中國和西方不會脫勾，世界將繼續運

轉下去。他承認，現在局勢「要複雜得多」。

這是戴蒙自２０１９年以來首次踏入中國內地，目前正是中美關係陷入數十年來最低谷的時

期。低迷的中國經濟、美國的限制措施以及北京方面對外國企業的整頓，正迫使全球銀行徹底反

思他們的中國市場雄心，紛紛調整利潤目標並實施裁員。



＊陳吉寧：希望摩通為上海發展提供更多真知灼見＊



上海的官員對戴蒙表示了歡迎。上海市委書記陳吉寧昨日（３０日）會見戴蒙時表示，希望

摩根大通發揮國際影響力和網絡資源優勢，持續推動各類國際金融機構來滬投資展業，圍繞科創

金融、綠色金融等領域加大產品和服務創新力度，分享經驗、優化布局、拓展業務，為上海面向

未來的發展提供更多真知灼見。

戴蒙表示，近年來，摩根大通在上海各項業務取得長足進展，將加大在滬業務布局，圍繞科

創金融、綠色金融等領域深化合作，為全球企業了解上海、投資上海發揮橋梁紐帶作用，更好助

力上海國際金融中心建設。

