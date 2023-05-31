《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀行間市場交易商協會公布，近期，交易商協會在債務融

資工具違規「自融」的調查中發現，北方國際信託、中海外鉅融資產管理集團、長城國瑞證券、

渤海證券、國聯證券（滬：６０１４５６）、國融證券、國海證券（深：０００７５０）在相關

債務融資工具的發行和交易環節涉嫌存在違規行為。依據相關規則，交易商協會對７家機構啟動

自律調查。（ｌｃ）

