《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀行間市場交易商協會公布，近期，交易商協會在債務融
資工具違規「自融」的調查中發現，北方國際信託、中海外鉅融資產管理集團、長城國瑞證券、
渤海證券、國聯證券（滬：６０１４５６）、國融證券、國海證券（深：０００７５０）在相關
債務融資工具的發行和交易環節涉嫌存在違規行為。依據相關規則，交易商協會對７家機構啟動
自律調查。（ｌｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
31/05/2023 16:29
《中國監管》交易商協會對渤海證券等７家金融機構啟動自律調查
《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀行間市場交易商協會公布，近期，交易商協會在債務融
資工具違規「自融」的調查中發現，北方國際信託、中海外鉅融資產管理集團、長城國瑞證券、
渤海證券、國聯證券（滬：６０１４５６）、國融證券、國海證券（深：０００７５０）在相關
債務融資工具的發行和交易環節涉嫌存在違規行為。依據相關規則，交易商協會對７家機構啟動
自律調查。（ｌｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
上一篇新聞︰31/05/2023 16:30 【內房困局】多家問題房企達到Ａ股強制退市條件，摘牌潮勢湧現
下一篇新聞︰31/05/2023 16:26 【大國博弈】外交部：堅決反對美方以涉毒品犯罪為由的無理制裁
31/05/2023 16:32 碧桂園調整組織架構：設地產及科技建築兩大產業集團
31/05/2023 16:30 《大灣區》６月１日起用ＡｌｉｐａｙＨＫ可於深圳搭公交地鐵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰