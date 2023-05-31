《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加快推進國家安全體系和能力現代化

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國家主席習近平３０日下午主持召開二十屆中央國家安全委員會第一次會議並表示，要正確把握

重大國家安全問題，加快推進國家安全體系和能力現代化，以新安全格局保障新發展格局，努力

開創國家安全工作新局面。



地方國企改革縱深推進

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新一輪國企改革深化提升行動已蓄勢待發。近期，河南、山東、湖南等多地國企改革迎來新部署

，「重組整合」、「上市」、「創建世界一流」、「科技創新」成為關鍵詞。



穩增長政策接續發力預期升溫

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近期，部分經濟指標出現波動，反映出經濟恢復的基礎仍不牢固，需要繼續夯實。市場對於穩增

長政策接續發力的預期隨之升溫，圍繞財政貨幣增量政策的討論陸續出現。





《上海證券報》



加快推進國家安全體系和能力現代化

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國家主席習近平３０日下午主持召開二十屆中央國家安全委員會第一次會議並表示，要正確把握

重大國家安全問題，加快推進國家安全體系和能力現代化，以新安全格局保障新發展格局，努力

開創國家安全工作新局面。



全力攻堅二季度，多地出招穩需求提振製造業

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為鞏固經濟回升向上的基礎，四川、甘肅、湖北等地近期密集部署穩需求提振製造業等舉措，全

力衝刺二季度，確保實現時間任務「雙過半」。



上海出台「２０條」力促民間投資

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上海市發改委發布《上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施》，進一步提振民營企業信

心，激發民間投資活力。《政策措施》自２０２３年６月１日起施行，有效期至２０２５年１２

月３１日。





《證券時報》



加快推進國家安全體系和能力現代化

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國家主席習近平３０日下午主持召開二十屆中央國家安全委員會第一次會議並表示，要正確把握

重大國家安全問題，加快推進國家安全體系和能力現代化，以新安全格局保障新發展格局，努力

開創國家安全工作新局面。



加強醫保基金使用常態化監管

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國務院３０日發布《關於加強醫療保障基金使用常態化監管的實施意見》提出，要加強醫保基金

使用常態化監管，對保障醫保基金安全運行、提高基金使用效率、規範醫療服務行為、減輕群眾

看病就醫負擔具有重要意義。



北京加快建設具有全球影響力人工智能創新策源地

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《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（２０２３－２０２５）》和

《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施》昨日發布。《方案》明確要持續做好人工智能

企業掛牌上市培育工作。（ｌｃ）

