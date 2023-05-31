《神州經脈》今日（３１日）公布的中國５月官方ＰＭＩ數據明顯不及預期，突顯中國經濟

復甦乏力，市場悲觀預期加重人民幣疲軟表現。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日續跌

１６４點子，盤中一度低見７﹒１１４９，收盤報７﹒１０６５，三連跌，創２０２２年１１月

３０日以來半年新低。即期匯價５月累跌２﹒５１％，創三個月來最大月度跌幅。離岸人民幣兌

美元（ＣＮＨ）盤中進一步穿７﹒１３關。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０８２１，較上個交易日小跌３點子，兩連貶，續刷自去

年１２月１日以來半年新低，上個交易日報７﹒０８１８。

滬綜指連日維穩破功，幾度穿三千二，全日收報３２０４﹒５６點，跌幅０﹒６１％，總結

全月滬指跌３﹒５７％，是半年來最大單月跌幅。深成指今日收跌０﹒７％，創業板指跌

１﹒１４％。兩市全日成交９３８０億元（人民幣．下同），與上日（３０日）成交水平相若，

驚慌情緒引發資金流出，陸股通資金流出近３８億元，結束兩日淨流入。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國５月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４８﹒８％，比上月下降０﹒４個百分

點，連續第三個月下降，遜於市場預期的４９﹒５％。非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出

指數分別為５４﹒５％和５２﹒９％，較上月低１﹒９和１﹒５個百分點。製造業和非製造業

ＰＭＩ分別創下五個月和四個月新低。國家統計局承認數據顯示中國經濟景氣水平有所回落，恢

復發展基礎仍需鞏固。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆解讀數據指出，現時內地總體缺乏

內需支撐，經濟找不到新增長點，相信內地當局今年會繼續穩增長、穩就業政策。至於貨幣政策

，因息口已很低，減息空間不大，估計未來幾星期有機會降準。



２﹒ 特斯拉行政總裁馬斯克３０日乘私人飛機抵達北京後，即獲國務委員兼外長秦剛接見。馬

斯克表示，美中利益交融，特斯拉公司反對「脫勾斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展

機遇。工信部部長金壯龍則於３１日在北京會見馬斯克，雙方就新能源汽車和智能網聯汽車發展

等交換意見。據指馬斯克３０日還曾與寧德時代董事長曾毓群會面。另外，摩根大通集團董事長

戴蒙到上海參加第十九屆摩根大通全球中國峰會，並與上海市委書記陳吉寧會面。戴蒙接受媒體

訪問時稱，無論順境逆境，摩根大通都將留在中國。與此同時，星巴克新任行政總裁納思瀚上任

後首次訪問中國，稱星巴克將堅持直營模式，不會止步於在中國開９０００家門店的目標，希望

未來中國成為星巴克全球最大市場。此外，國家外匯管理局局長潘功勝３０日會見富蘭克林鄧普

頓集團總裁兼首席執行官莊麗雅一行，雙方就全球經濟金融形勢、全球及中國投資機會等議題進

行了交流。



３﹒ 公安部近日印發通知，要求全國公安機關以全面實行股票發行註冊制為契機，進一步加強

打擊防範證券犯罪工作，全力保障全面實行股票發行註冊制順利實施。通知要求，依法嚴厲打擊

證券犯罪活動。對欺詐發行證券犯罪，堅持毫不姑息、一查到底，特別是要加大對控股股東、實

際控制人涉嫌犯罪的打擊力度。對違規披露、不披露重要信息犯罪，要堅持「零容忍」從嚴打擊

。對中介機構配合實施財務造假、提供虛假證明文件、出具證明文件重大失實等違法犯罪，要加

強線索發現、移送和偵辦，懲首惡並追幫兇。



４﹒ 在深圳市交通運輸局的指導下，深圳通有限公司與支付寶、ＡｌｉｐａｙＨＫ等公司合作

升級深港交通支付互認功能，「灣區聯動，深港互通，一碼通深港」業務正式上線。自２０２３

年６月１日起，使用深圳通、ＡｌｉｐａｙＨＫ或支付寶任意一個Ａｐｐ，即可在深港兩地掃碼

乘坐公交和地鐵。深圳市民使用「深圳通」或「支付寶」Ａｐｐ，將乘車碼頁面地點切換至香港

領取「香港乘車碼」，即可掃碼乘坐香港公交地鐵（機場快線除外），車費將按實時匯率價格結

算。香港市民使用「ＡｌｉｐａｙＨＫ」Ａｐｐ，在跨境乘車碼頁面地點切換至深圳，領取「深

圳通乘車碼」後即可掃碼乘坐深圳公交地鐵，與「深圳通」享同等乘車優惠。



５﹒ 美國財政部公布，制裁中國及墨西哥共１７個實體及個人，指控他們生產假冒的止痛藥「

芬太尼」（Ｆｅｎｔａｎｙｌ）並運往美國市場銷售。中國外交部發言人毛寧回應稱，美方以所

謂涉毒品犯罪為由，無理制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人的合法權益，中方對此

強烈不滿，堅決反對。毛寧強調，美國毒品泛濫的問題根源在自身，美國大搞單邊制裁解決不了

自己的問題，只會為中美的合作製造進一步的障礙。



６﹒ 第十四屆陸家嘴論壇將於６月８日至９日在上海召開，主題為「全球金融開放與合作：引

導經濟復甦的新動力」。本屆論壇由國家金融監督管理總局局長李雲澤與上海市市長龔正擔任共

同輪值主席。今年的論壇邀請了逾７０名中外演講嘉賓參加討論，人行、國家金融監管總局、中

證監、國家外匯管理局、全國社會保障基金理事會、上海市政府，以及盧森堡財政部、倫敦金融

城、新加坡金管局、香港交易所集團、新開發銀行等領導參加論壇並發言。



７﹒ 深圳市發布《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（２０２３－

２０２４年）》，其中提出，要打造大灣區智能算力樞紐，建設城市級智能算力平台；加快組建

廣東省人形機器人製造業創新中心，發揮粵港澳大灣區製造業優勢，開展人形機器人規模化應用

；支持本地龍頭企業加大ＡＩ投入；推進「千行百業＋ＡＩ」孵化高度智能化的生產機器人。並

要加大財政資金投入，形成規模千億元ＡＩ基金群。



８﹒ 內地用電高峰提前「殺到」，５月以來，南方區域用電負荷持續走高，南方電網最高負荷

於２２日突破２億千瓦，比去年提前３５天。深圳電網用電負荷更於３０日創今年新高，達到

２０５４﹒３２萬千瓦，同比增長１７﹒７％，為歷來首次於５月超過２０００萬千瓦，較去年

用電負荷破２０００萬千瓦大關（２０２２年７月１５日）提前４５天。另外，國家發改委已核

定第三監管周期省級電網輸配電價，統一核定了各省級電網輸配電價，並將用戶用電價格逐步歸

並為居民生活用電、農業生產用電及工商業用電三類；工商業用電用戶按用電容量區間計價。新

電價方案將於６月１日起執行。（ｓｌ）

