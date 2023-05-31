《經濟通通訊社３１日專訊》特斯拉行政總裁馬斯克昨日乘私人飛機抵達北京，這是馬斯克

三年來再次到訪中國。馬斯克到京即獲國務委員兼外長秦剛接見。秦剛表示，中國將繼續堅定不

移推進高水平對外開放，致力於為包括特斯拉公司在內的各國企業打造更好的市場化、法治化、

國際化營商環境。秦剛並拿特斯拉汽車來比喻，發展好中美關係，需要把準方向盤，沿著習近平

主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時「踩剎車」，避免「危險駕駛

」；善於「踩油門」，推進互利合作。馬斯克表示，美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分

。特斯拉公司反對「脫勾斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。

Ａ股特斯拉概念股今日偏軟，貝斯特（深：３００５８０）挫半成博俊科技

（深：３００９２６）、拓普集團（滬：６０１６８９）、德邁仕（深：３０１００７）跌逾

４％，英可瑞（深：３００７１３）跌３﹒７％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒７％。



＊馬斯克晤寧德曾毓群＊



另外，內媒報道網上流傳出一張昨日下午馬斯克與寧德時代（深：３００７５０）董事長曾

毓群會面的照片，顯示二人在一間酒店大堂並排前行，表情輕鬆愉悅。報道引述分析指，今次馬

斯克與曾毓群會面，商談的內容可能包括上海儲能超級工廠的儲能電池供應、未來在北美合作建

電池廠，以及動力電池供應事宜。寧德時代今日跌１﹒６％。（ｄｗ）

