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AH股新聞

31/05/2023 09:26

《大灣區》廣東銀保監：爭取擴大跨境車險「等效先認」實施範圍

　　《經濟通通訊社３１日專訊》２０２３廣東保險業高質量發展論壇在佛山舉行。廣東銀保監
局局長裴光表示，要推進粵港澳金融監管規則銜接機制對接，加強金融監管合作，完善粵港澳深
四地保險監管聯席會議機制，推進大灣區跨境金融糾紛調解合作機制建設。
　　此外，要推進保險互聯互通，推動大灣區保險服務中心落地，研究和爭取擴大跨境車險「等
效先認」實施範圍，探索推進「跨境保險通」，擴大保險業高水平對外開放。（ｄｗ）

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