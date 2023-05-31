《經濟通通訊社３１日專訊》國台辦舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，今年３月

３１日起施行的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，相關標準對所有大陸境內企業

一體適用，包括主要經營業務活動在大陸的台資企業。她並指大陸尊重台資企業自主選擇上市地

。

朱鳳蓮強調，境內企業境外上市是大陸資本市場雙向開放的重要組成部分，對支持企業融入

全球化發展具有積極意義。大陸尊重台資企業自主選擇上市地，支持符合條件的台資企業依法合

規赴境外上市，利用兩個市場、兩種資源，實現規範健康發展。



＊過百間台企或受新規影響＊



中證監自３月３１日起實施《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，境內企業於境

外上市正式轉向備案制，當中並要求在中國境內生產主要基地或在當地獲利超過５０％的境外公

司在境外地區ＩＰＯ、增資，都要依照規定備案。ＩＰＯ申請須３個工作天內備案，ＩＰＯ募資

完成後３個工作天備案。

台灣的金管會主委黃天牧曾表示，新規將對台股８５家上市公司、４５家ＫＹ公司（公司在

國外設立及註冊，但在台灣上市）有影響。分析指，受到影響的包括以ＫＹ公司型態在台灣掛牌

企業，營運重心在大陸的企業。此外，若以台灣公司為主體掛牌但主要經營活動或收入在中國大

陸，仍可能也需遵循相關備案規範。（ｄｗ）

