《經濟通通訊社３１日專訊》美國財政部以參與跨國銷售非法藥品生產設備為由，宣布制裁

１３個中國實體與個人，包括廣東惠州的壓丸機供應商尤里科技發展以及與該公司有關聯的三名

中國公民郭春艷、郭運年和郭瑞光；深圳的亞新通用機械；在香港註冊但位於深圳的亞新電子科

技等。美國財政部指控他們生產假冒的鴉片類止痛藥「芬太尼」（Ｆｅｎｔａｎｙｌ），並運往

美國銷售。

中國駐美國使館發言人就此表示，美國一方面口口聲聲希望中方恢復禁毒合作，一方面又悍

然再次制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權益。中方對此予以強烈譴責。

發言人表示，壓片機和模具為普通商品，具有合法用途，廣泛運用於正常工業生產中。而且

根據國際慣例和通行做法，保證國際貨物不用於非法目的是進口企業的基本責任，也是進口國政

府的法定義務。

發言人又指，中方一貫厲行禁毒，並本著人道主義精神，一直盡力幫助美方應對解決芬太尼

問題。２０１９年５月，中方在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範其非法制販及濫用

發揮了重要作用。但美方不僅罔顧中方善意，反而執意以所謂新疆人權問題為由，無理制裁中國

公安部物證鑒定中心、國家毒品實驗室等機構，現在又反復制裁中國企業和個人，向中方「甩鍋

」，嚴重破壞雙方禁毒合作基礎。



＊中方：美方應深刻反思毒品泛濫問題＊



發言人強調，美國內毒品泛濫根源在美國自身。美國人口僅佔全球人口的５％，卻消費了世

界８０％的阿片類物質，而且迄今沒有永久整類列管芬太尼。在國際社會和中國芬太尼類物質管

控越來越嚴格的情況下，美國芬太尼問題持續惡化，致死人數不降反升，美方應該對此深刻反思

。美方不從減少國內毒品需求、加強處方藥管控、強化毒品危害宣傳教育入手，反而對他國任意

揮舞制裁大棒，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁自身治理不力責任，美國民眾和國際社會對此看

得一清二楚。

發言人稱，美方對中國企業和公民的制裁將為中美禁毒合作製造進一步障礙，損人害己。如

果美方真心實意想解決國內毒品問題，就應尊重事實，反躬自省，糾正錯誤，停止甩鍋推責。中

方將繼續採取必要措施維護中國企業和個人合法權益。（ｊｔ）

