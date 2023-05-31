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AH股新聞

31/05/2023 14:14

【ＡＩ熱潮】百度設十億元文心投資基金，啟動「文心杯」創業大賽

　　《經濟通通訊社３１日專訊》百度（０９８８８）董事長兼首席執行官李彥宏今日宣布，百
度將設立１０億元人民幣的百度文心投資基金，旨在推動大模型生態繁榮，同時啟動「文心杯」
創業大賽，最高獎項為價值１０００萬元人民幣早期投資。（ｃｔ）

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