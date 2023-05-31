《經濟通通訊社３１日專訊》５月製造業ＰＭＩ數據今日公布，滬深股市今早低開，上證綜

合指數（滬綜指）低開０﹒３％，報３２１４﹒６６點，再守三千二，深成指低開０﹒１８％，

創業板指低開０﹒１５％，英偉達概念、腦機接口概念造好，石油、煤炭股走低。

高溫天氣來襲，南、華南中北部及雲南、四川南部、重慶等地部分地區出現３５攝氏度以上

高溫天氣，四川攀枝花、雲南昭通等局部地區更超過４０攝氏度，外界開始關注今年夏季的供電

問題，內媒引述電廠、電網人士預測指，今夏電力供需將呈緊平衡狀態，局部區域將出現缺口。

國家主席習近平指，主持召開二十屆中央國家安全委員會第一次會議，指要加快推進國家安

全體系和能力現代化，提升網絡數據人工智能安全治理水平，加快建設國家安全風險監測預警體

系，加強國家安全教育等方面工作。

中美緊張關係持續，美國印太司令部周二（３０日）發布短片，關於一架中國戰鬥機上周五

（２６日）在南海上空攔截美國偵察機，美軍批評中方行為「不專業」，迫使美國飛機飛過其尾

流湍流；另美國財政部制裁中國及墨西哥共１７個實體及個人，指控他們生產、銷售和運輸製造

非法藥品芬太尼所用的壓丸機，這些毒品通常被運往美國，中國駐美大使館回應稱，美方制裁中

國企業將為中美禁毒合作製造障礙。

人民銀行進行１３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有２０億元逆回購

到期，即今日淨投放１１０億元，人行連續３日放水共６９０億元。（ｅｙ）





